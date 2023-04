Musk: ‘Twitter est quasiment rentable grâce au retour des annonceurs’

Twitter n’essuie quasiment plus de pertes et pourrait être rentable ce trimestre-ci déjà. Voilà ce qu’a déclaré son directeur Elon Musk hier mercredi dans une interview en direct accordée à la chaîne britannique BBC. Selon Musk, pratiquement tous les annonceurs ont entre-temps fait leur retour sur sa plate-forme.

Depuis que Musk a racheté Twitter en octobre dernier pour 44 milliards de dollars, c’est le chaos qui règne sur la plate-forme. Les règles y changent régulièrement, parfois même à l’improviste, plus particulièrement durant une période où il était très facile pour les utilisateurs de la plate-forme de se faire passer pour des célébrités ou des entreprises, ce qui a suscité la méfiance chez les annonceurs. La prétendue hausse des avis extrêmes sur Twitter aurait aussi dissuadé les publicitaires, parce qu’ils ne voulaient pas associer leurs marques à des polémiques.

Cette politique volatile était devenue encore plus claire, lorsque Musk promit la disparition au 1er avril de toutes les coches bleues attribuées à l’origine, destinées à prouver l’authenticité d’un compte d’une personne connue ou d’une entreprise. Musk estime en effet qu’il ‘est plus démocratique’ que tout un chacun qui accepte de payer, puisse recevoir une coche bleue. Mais la date-butoir du 1er avril n’a pas été tenue et à la BBC, Musk a à présent promis que toutes les coches existantes seraient supprimées le 20 avril.

Démission et fusion

En outre, Musk a également affirmé à la BBC avoir prêté l’oreille à un sondage à propos du fait qu’il devrait démissionner de sa fonction de directeur de Twitter. Selon ce sondage, la plupart des utilisateurs de Twitter y étaient favorables, mais le fait est que le milliardaire est encore et toujours à son poste. Dans l’interview, il prétendit cependant que c’est son… chien qui dirige à présent l’entreprise.

De plus, des documents juridiques ont démontré que Twitter n’existe plus en tant qu’entreprise. Après le rachat, Musk l’aurait fait fusionner avec la firme X établie au Nevada, mais on ignore pourquoi. Précédemment, Musk avait expliqué à ce propos vouloir faire de Twitter une application exhaustive permettant à ses utilisateurs d’effectuer des paiements, de chatter, de visionner l’actualité, de jouer et de faire des achats. Il avait à l’époque déjà utilisé l’appellation X. Mais Musk a aussi réagi positivement sur Twitter à l’idée d’intégrer l’ensemble de ses entreprises (Tesla, SpaceX, Boring Company et Twitter) à une nouvelle firme dénommée X.