Meta veut utiliser l’IA pour concevoir des publicités

La société-mère de Whatsapp, de Facebook et d’Instagram entend recourir à l’IA générative pour permettre de créer automatiquement des publicités.

Le nouveau service devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année et devrait aider les entreprises à générer par exemple une image différente d’elles pour un autre public-cible. Voilà ce que déclare le CTO de Meta, Andrew Bosworth, dans une interview accordée à Nikkei Asia.

L’équipe qui s’en occupera, sera dirigée par le Chief Product Officer Chris Cox, mais elle ne se limitera pas aux publicités. Meta envisage en effet aussi de générer des textes au moyen de l’IA pour WhatsApp, ainsi que des filtres IA pour Instagram. Dans le même temps, Bosworth distingue également un rôle pour l’IA dans ses projets métavers: ‘Si je voulais créer un monde 3D, je devais précédemment en apprendre beaucoup sur l’infographie et la programmation. A l’avenir, il me suffira de décrire ce monde, et un grand modèle de langage (‘large language model’ ou LLM) pourra le générer pour moi.’

Reste à savoir si ce genre d’IA ne sera pas rapidement abusé. Car Meta se voit déjà prête à l’utiliser pour créer des publicités, alors même que l’entreprise ne parvient entre-temps pas à identifier des annonces au contenu haineux.

Les publicités dans lesquelles une personne connue conseille par exemple d’investir dans les crypto-monnaies, ne manquent pas non plus depuis plusieurs années déjà, mais malgré leur concept on ne peut plus évident, cela semble provisoirement encore trop aussi pour l’intelligence artificielle de Meta.