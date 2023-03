Meta veut se débarrasser de l’entreprise de services à la clientèle Kustomer

La société-mère de Facebook, Meta Platforms, envisage de revendre l’entreprise Kustomer. Meta avait racheté cette dernière, spécialisée dans les logiciels pour services à la clientèle, fin 2020, pour 1 milliard de dollars.

Une éventuelle revente s’inscrirait dans les plans de Meta de réduire ses coûts.

De plus, Meta préparerait une nouvelle grande phase de licenciements, selon le journal d’affaires The Wall Street Journal. A ce propos, les spéculations vont bon train, et on estime qu’il devrait s’agir d’une aussi importante phase de licenciements que celle décidée fin de l’année dernière, lorsque 13 pour cent du personnel perdirent leur emploi. La première vague de cette nouvelle phase de licenciements pourrait être annoncée la semaine prochaine déjà.

Dans le cadre de la nouvelle phase de licenciements, Meta renoncerait à développer quelques produits hardware de réalité virtuelle. A plus long terme, Meta entend cependant continuer à promouvoir la réalité virtuelle.