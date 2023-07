Meta va déployer l’abonnement payant Verified en Belgique

La société-mère de Facebook et d’Instagram introduira au cours des prochaines semaines Meta Verified sur le marché belge. Cet abonnement est surtout destiné aux créateurs et aux influenceurs et inclut notamment une coche de vérification.

Meta Verified est conçu pour aider les utilisateurs à accroître leur visibilité en ligne et à développer plus rapidement leur communauté sur les plates-formes du géant des médias sociaux. L’élément central de l’abonnement est la coche de vérification qui confirme que vous êtes bien celui/celle que vous prétendez être, et que votre compte est contrôlé au moyen d’une pièce d’identité valable. Eventuellement, vous pouvez aussi ajouter une vidéo selfie pour renforcer l’authenticité de votre compte.

Protection contre les imitateurs

Parallèlement, les abonnés à Verified bénéficient d’une meilleure protection contre l’imitation par ‘proactieve account monitoring’ (contrôle proactif du compte). Cette fonctionnalité recherche en permanence les personnes mal intentionnées qui veulent abuser des comptes ou du succès de talents prometteurs et de créateurs en croissance rapide.

En cas de problèmes éventuels avec leur compte, les abonnés à Meta Verified disposent à tout moment d’un accès direct à une équipe d’experts. Enfin, ils peuvent compter sur quelques fonctionnalités exclusives comme les stickers des Stories et Reels sur Facebook et Instagram.

Un abonnement à Meta Verified revient à 13,99 euros sur Instagram ou Facebook sur le web, et à 16,99 euros dans les applis pour iOS et Android. Le déploiement se fera ‘dans les prochaines semaines’ en Belgique, mais Meta n’a pas encore révélé de timing précis