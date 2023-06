Meta présente de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les adolescents et les parents

Instagram, Facebook et Messenger se dotent de nouvelles fonctionnalités pour les adolescents et les parents, qui leur permettront notamment de mieux gérer la sécurité ainsi que le temps passé sur les applis. C’est ce que vient tout juste d’annoncer la société mère, Meta.

Les nouvelles fonctionnalités s’appuient sur des précédents lancements autour du contrôle parental et des fonctionnalités visant à protéger les adolescents, telles que Take a Break et le contrôle parental sur Instagram. Ces fonctionnalités ont déjà été introduites dans plusieurs pays en début d’année.

Stop aux photos et vidéos non sollicitées

Avec les nouvelles mises à jour, les inconnus ne peuvent par exemple plus envoyer qu’une seule demande de DM à une personne qu’ils ne suivent pas. Ils ne peuvent ensuite envoyer un deuxième message que lorsque la première demande de DM a été acceptée.

En outre, une demande de DM ne peut plus contenir que du texte. Cela signifie que l’envoi d’images ou de vidéos n’est possible que si le destinataire a accepté la demande de DM. Ainsi, les utilisateurs ne recevront plus de photos ou vidéos non sollicitées, envoyées par des personnes qu’ils ne suivent pas.

Fixer des limites

En outre, Instagram propose de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental, notamment la possibilité pour les parents de voir combien d’amis leurs adolescents ont en commun avec les comptes qu’ils suivent ou qui les suivent. Cela permet aux parents de mieux savoir dans quelle mesure leurs enfants connaissent ces comptes.

En outre, Facebook et Instagram se dotent de fonctionnalités supplémentaires pour mieux gérer le temps d’écran des adolescents. Pensez à une notification les invitant à faire une pause lorsque l’application Facebook est utilisée depuis 20 minutes, à la possibilité de fixer des limites de temps quotidiennes et, lorsqu’ils font défiler des Reels sur Instagram pendant la nuit, à une alerte les invitant à faire une pause et à fermer l’application.

Meta a annoncé d’autres nouvelles fonctionnalités ce mercredi, comme les outils de supervision parentale pour Messenger, mais beaucoup ne seront au départ disponibles qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.