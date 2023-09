Meta lance les ‘Canaux’ pour WhatsApp: de quoi s’agit-il exactement?

Meta Platforms, la société-mère de WhatsApp, lance la nouvelle fonctionnalité ‘Canaux’ dans son application. Il s’agit d’espaces de clavardage dans lesquels leurs administrateurs peuvent tenir leurs suiveurs informés au moyen de messages de chat.

Les canaux WhatsApp sont une nouvelle façon de fournir rapidement des mises à jour aux suiveurs. Ils sont gérés par des personnes ou des organisations et s’apparentent aux communautés WhatsApp qui existaient auparavant. Il y a cependant quelques différences importantes au niveau de la confidentialité des utilisateurs. Avec les communautés, vous deviez être ajouté au groupe de discussion, alors qu’avec les canaux, vous pouvez vous inscrire vous-même. Contrairement aux communautés, la photo de profil et le numéro de téléphone de l’administrateur et de ses suiveurs ne sont pas visibles par les autres. Les administrateurs des canaux peuvent également prendre des mesures de confidentialité supplémentaires, comme une option permettant de bloquer les captures d’écran de messages ou leur transfert.

Les administrateurs peuvent créer un canal par lequel ils envoient des messages à leurs suiveurs. Des célébrités comme Mark Zuckerberg, Olivia Rodrigo ou le magazine musical Billboard l’ont déjà fait, mais bientôt, tout le monde pourra créer ce genre de canal. Une fois celui-ci créé, l’administrateur pourra choisir si le canal sera librement accessible ou si le suiveur aura besoin d’une invitation.

Dans le canal même, l’administrateur pourra envoyer des mises à jour à ses suiveurs, auxquelles ils ne pourront répondre que de manière limitée. Uniquement avec les emojis bien connus. Les messages resteront alors en place pendant 30 jours, après quoi ils seront automatiquement supprimés.

© Meta

Où trouver les canaux?

Au bas de l’application, les toutes dernières versions de WhatsApp disposeront d’un onglet appelé ‘Updates’. Un aperçu de tous les canaux que vous suivez, y apparaîtra. Comme WhatsApp déploie les canaux à l’échelle mondiale, la plus récente fonctionnalitépourrait ne pas être disponible immédiatement. Mais vous serez tenu informé via cette liste d’attente.