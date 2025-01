Mastodon devient une association sans but lucratif

Le réseau de messagerie décentralisé Mastodon va créer une organisation à but non lucratif dans l’Union européenne. Voilà ce qu’a révélé son fondateur, Eugen Rochko.

Mastodon est l’un des (nombreux) services de messagerie qui ont retenu l’attention ces derniers mois en tant qu’alternative à Twitter/X. Le service se distingue par son caractère open source et décentralisé. Les utilisateurs peuvent choisir le serveur qu’ils veulent utiliser ou en créer un eux-mêmes.

Le service est actuellement toujours dirigé par son fondateur, Eugen Rochko, mais cette structure professionnelle, à un seul propriétaire, va donc changer. A l’entendre, Rochko veut éviter que Mastodon soit contrôlée ou détenue par un seul individu, car cela n’est pas cohérent avec la vision sous-jacente à la plate-forme décentralisée. Divers pans de l’organisation seront donc intégrés dans une nouvelle identité juridique, une organisation européenne sans but lucratif. Rochko n’en sera pas le CEO. Il souhaite en effet se concentrer davantage sur la stratégie produits.

Il semble qu’il s’agisse là surtout d’une opération juridique. Le siège social restera en Europe, et l’expérience utilisateur ne changera pas immédiatement non plus. Les serveurs mastodon.social et mastodon.online (actuellement les serveurs hébergés par la plate-forme elle-même) continueront également à fonctionner comme tels. La gestion quotidienne sera confiée à l’association sans but lucratif. L’association américaine à but non lucratif Mastodon, créée en 2024 pour la collecte de fonds, continuera également d’exister.