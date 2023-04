LinkedIn obtient la vérification gratuite

Le site réseautique professionnel LinkedIn sort un système vous permettant de prouver qui vous êtes et où vous travaillez.

LinkedIn, propriété de Microsoft, va déployer un système de vérification vous permettant de démontrer que vous travaillez bien là où vous l’affirmez. Un certain nombre de moyens sont prêts dans ce but, selon LinkedIn par voie de communiqué. L’un d’eux est la propre plate-forme d’identification Entra de Microsoft. Les employés de quelque 4.000 entreprises participantes pourront aussi utiliser leur adresse mail professionnelle pour permettre leur identification. De plus, LinkedIn offrira aussi un contrôle via CLEAR, une plate-forme d’identification existante pour les Etats-Unis.

Sur LinkedIn, il s’agira d’un système de vérification gratuit, contrairement à d’autres médias sociaux tels Twitter ou Instagram. Dans un premier temps et compte tenu des possibilités de vérification, le système semble surtout convenir aux utilisateurs américains. Toute personne vérifiée recevra une coche sur son profil.

Le nouvelle fonction semble répondre à un tout nouveau mode de gestion du personnel, dans lequel davantage de gens travaillent en ligne. Afin de collaborer avec eux de manière professionnelle ou de les inviter à un entretien d’embauche, il est en effet important de savoir avec certitude qu’ils sont bien ce qu’ils prétendent être, selon LinkedIn.