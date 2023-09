LinkedIn fête ses 20 ans: 7 conseils pour booster votre profil

LinkedIn est désormais la plate-forme de médias sociaux par excellence axée sur les réseaux professionnels. Et ce, avec près d’un milliard d’utilisateurs. Vous avez donc tout intérêt à vous assurer que votre profil y attire l’attention.

LinkedIn fête son vingtième anniversaire en 2023. La plate-forme de médias sociaux destinée aux hommes d’affaires a été mise en ligne pour la première fois en mai 2003. À peine un an plus tard, en 2004, LinkedIn comptait déjà plus d’un million de profils. Aujourd’hui, la plate-forme est devenue un mastodonte avec plus de 950 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 4,2 millions dans la petite Belgique.

Il y a aussi sur la plate-forme des recruteurs qui recherchent de la valeur ajoutée pour leur entreprise. Ou simplement des collègues/concurrents curieux. Et soyons honnêtes, qui n’aime pas y impressionner son monde par son expérience, ses performances et ses compétences? C’est pourquoi il est important de bien entretenir votre profil LinkedIn. Grâce à nos sept conseils, vous pourrez peut-être encore mieux le mettre en valeur.

L’URL de votre profil

Attirer l’attention commence par de petites choses. Voilà pourquoi il est d’autant plus intéressant de personnaliser l’URL de votre profil LinkedIn. Vous souhaitez partager votre profil avec un recruteur ou avec vos suiveurs sur les réseaux sociaux? Un lien URL à la fois nouveau et court vers votre profil est le premier détail qui fera impression. En ouvrant simplement votre propre profil sur la page d’accueil de LinkedIn, puis en cliquant sur le crayon dans le coin supérieur droit à côté de ‘Profil public et URL’, vous pouvez ajuster l’URL vous-même.

Photos

Lorsque des amis, des collègues, des suiveurs ou simplement des personnes intéressées aboutissent sur votre profil, il est important qu’ils sachent – ​​et voient – ​​qui vous êtes. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser au moins une photo de profil (publique). Et non, il n’est pas nécessaire que ce soit une photo de vous dans votre plus beau costume/robe. Une photo ‘normale’ – pourquoi pas prise pendant vos vacances? – suffit pour que les gens apprennent à vous connaître.

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également ajouter une photo de fond ou une bannière. Cela vous permet de mettre en avant les réalisations ou les actions dont vous êtes fier. Ou faites simplement de la publicité supplémentaire pour votre entreprise: de nombreuses organisations créent aujourd’hui des bannières personnalisées pour les réseaux sociaux. Mais attention, il existe aussi ce qu’on appelle des préjugés inconscients. Cela signifie que des gens sont davantage susceptibles, même si c’est qu’inconsciemment, de vous ignorer en fonction de la bannière de votre profil. Un exemple tiré du monde du sport: si vous avez une bannière d’Anderlecht sur votre profil, vous aurez peut-être moins de chances de trouver du travail à Liège et dans ses environs, et vice versa.

Qui êtes-vous?

Faites savoir aux autres utilisateurs de LinkedIn qui vous êtes, mais surtout ce qu’ils peuvent attendre de vous. La meilleure façon d’y parvenir est d’en dire plus sur vous-même dans la barre d’introduction de votre profil, dans la section ‘Info’. N’énumérez ni votre parcours professionnel ni les formations que vous avez suivies, mais parlez vraiment de vous. Comment vous positionnez-vous dans la vie de tous les jours (mais aussi professionnelle), quelles sont vos passions ou à quoi rêvez-vous encore dans le futur? Plus votre profil LinkedIn sera personnalisé, plus vite les gens vous suivront.

Quittez LinkedIn

Pas littéralement, mais osez rediriger les visiteurs de votre profil vers des sites web externes ou vers d’autres profils de réseaux sociaux. De cette façon, vous présenterez aux gens ce que vous faites et donnerez peut-être aux recruteurs les références qui dissiperont tous leurs doutes. Il existe différentes options pour ce faire: vous pouvez évoquer un site web dans vos données de contact, vous pouvez facilement placer un lien URL dans vos expériences, voire créer une section ‘Publications’ distincte.

Recommandation!

Il est toujours agréable de recevoir des compliments de la part d'(anciens) collègues ou de son patron. De plus, ces compliments ne feront pas mauvais effet sur votre ‘CV numérique’ ou sur votre profil LinkedIn. Ce sera donc une valeur ajoutée absolue, lorsque vos relations ‘recommanderont’ votre profil LinkedIn. Et ne vous y trompez pas: cela n’est pas la même chose que la validation de compétences. Ce sont de véritables lettres d’éloges avec lesquelles vous pourrez épater les recruteurs ou votre nouveau directeur.

Vous pouvez recommander des personnes en cliquant sur ‘plus’ dans leur profil et en sélectionnant ‘recommander’. La personne que vous recommanderez, aura alors le choix de l’afficher ou non sur son profil.

Stimuli

LinkedIn n’est pas Facebook ou Twitter, mais il est quand même important d’y publier quelque chose de temps en temps. Lors de la publication, mais aussi lorsque vous vous présentez vous-même sur LinkedIn, il est important d’utiliser un langage actif et des stimuli. Mais que sont exactement ces derniers?

Les stimuli sont des mots qui attirent le regard plus rapidement que les autres. N’écrivez par exemple pas: ‘je dois’, mais plutôt: ‘j’ai l’opportunité’. Ou utilisez simplement des mots qui fonctionnent du premier coup, tels que: gratuit, nouveau, extra, aujourd’hui,… Lorsque vous les combinez avec du rythme dans votre texte et des histoires reconnaissables, vous obtiendrez en un rien de temps du succès sur LinkedIn!

Les 2 premières…

…lignes d’un message sont les plus importantes. Les utilisateurs de LinkedIn qui parcourent leur fil d’actualité, voient toujours apparaître les deux premières lignes d’une publication. Vous avez donc tout intérêt à ce qu’elles attirent l’attention. Il y a deux règles d’or pour cela:

Assurez-vous que le lecteur puisse déduire des 2 premières lignes à qui est destiné votre message. Encouragez immédiatement vos lecteurs dans ces deux premières lignes: utilisez des stimuli!