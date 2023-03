Les Américains peuvent à présent payer pour un contrôle sur Facebook et Instagram

La société-mère de Facebook, Meta, lance cette semaine un programme de vérification payant aux Etats-Unis.

Le système fonctionne au moyen de petites coches bleues, telles qu’on les connaît entre-temps chez le concurrent Twitter. Meta Verified offre, selon le CEO Mark Zuckerberg, une protection contre les utilisateurs qui veulent imiter votre identité, et un accès au helpdesk. Une coche revient à 11,99 dollars par mois sur le web et à 14,99 dollars par mois sur un appareil mobile, et vous oblige à montrer à Meta un document d’identification (généralement un permis de conduire aux Etats-Unis).

Le système fonctionne depuis quelques semaines déjà en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il a été testé et a enregistré de ‘bons résultats’. Le programme australien offre, ici encore comme chez Twitter, un coup de pouce à l’utilisateur au niveau de la visibilité et le place plus haut dans les résultats de recherche. Il n’a pas encore fait son apparition aux Etats-Unis, car Meta veut le peaufiner.

La ‘coche de vérification’ bleue a été pendant longtemps un symbole de statut sur les sites des médias sociaux, parce qu’elle n’était initialement disponible que pour les personnalités publiques et les célébrités. Elon Musk, qui a racheté Twitter l’année dernière, y a vu une source potentielle de revenus et fait aujourd’hui payer les utilisateurs du service de messagerie pour un statut et une visibilité supérieure. Meta semble à présent suivre le mouvement.