Le patron de Telegram annonce un bénéfice net pour la première fois en 2024

Le fondateur et patron de l’application Telegram, Pavel Durov, a annoncé lundi que sa messagerie avait dégagé un bénéfice net pour la première fois en 2024, avec un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars.

“Comme je l’avais prédit, 2024 s’est avérée être une très bonne année pour Telegram. Pour la première fois depuis le début de sa monétisation il y a trois ans, Telegram est devenu rentable”, a annoncé M. Durov sur sa chaîne Telegram.

La plateforme de messagerie en ligne, dont le siège social est basé aux Emirats arabes unis, revendique 950 millions d’utilisateurs dans le monde. Elle a longtemps fonctionné sans publicité ni services payant et a adopté une politique de monétisation depuis 2021, reposant principalement sur des abonnements payants offrant des fonctionnalités exclusives et l’introduction de la publicité.

Se félicitant du triplement du nombre d’abonnés de la version payante de l’application, Telegram Premium, dépassant selon lui les “douze millions” et de l’augmentation de ses recettes publicitaires, M. Durov a annoncé un chiffre d’affaires annuel dépassant “un milliard de dollars”.

Il a évoqué aussi plus de “500 millions de dollars” en réserves de liquidités, sans compter ses actifs en cryptomonnaies. L’année 2024 a été marquée par le placement en garde à vue puis la mise en examen fin août du patron de la plateforme de messagerie par deux juges français pour une litanie d’infractions relevant de la criminalité organisée, la justice lui reprochant globalement de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels sur la messagerie. M. Durov avait été remis en liberté avec un lourd contrôle judiciaire, prévoyant notamment l’obligation de remettre un cautionnement de 5 millions d’euros et de pointer au commissariat deux fois par semaine, et l’interdiction de quitter le territoire français.