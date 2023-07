L’application Tweetdeck ne sera plus accessible gratuitement (Twitter)

L’application Tweetdeck, utilisée pour consulter et gérer un ou plusieurs comptes Twitter, ne sera plus accessible gratuitement à partir du mois d’août, a annoncé le réseau social.

D’ici 30 jours, avoir un abonnement Twitter Blue sera nécessaire pour accéder à cette application, a précisé Twitter dans un post publié lundi.

Cette décision intervient deux jours après que le président exécutif de Twitter, Elon Musk, a annoncé la mise en place, officiellement à titre provisoire, d’une limite au nombre de messages consultables par compte et par jour. Fixé initialement à 6.000 tweets pour les comptes vérifiés, 600 pour les comptes ordinaires et 300 pour les nouveaux comptes non vérifiés, le plafond a été relevé à 8.000, 800 et 400 respectivement, puis à 10.000, 1.000 et 500.

La décision vise, selon Elon Musk, à “remédier aux niveaux extrêmes de recueil de données” par des sociétés tierces spécialisées dans l’intelligence artificielle