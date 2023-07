L’appli vidéo TikTok, désormais aussi avec uniquement du texte

TikTok – vous savez, cette appli surtout connue pour ses brèves vidéos – se voit attribuer une nouvelle option. Ses utilisateurs peuvent en effet désormais y placer des messages composés seulement de texte.

L’entreprise de média social évoque sur son site web une extension des ‘options pour les auteurs souhaitant partager leurs idées et démontrer leur créativité’. Lors de l’activation de leur appareil photo, les utilisateurs pourront désormais dans l’appli choisir de recourir à une photo, à une vidéo ou à du texte pour leur post. Si l’option texte est choisie et qu’un message est rédigé, l’utilisateur pourra en outre adapter son post, en y ajoutant par exemple du son et un emplacement.

TikTok cible d’autres applis et services

Le timing a de quoi étonner et laisse supposer que TikTok lorgne aussi Twitter – ou serait-ce déjà X?. TikTok espère ainsi à coup sûr attirer un certain nombre de nouveaux utilisateurs. Ce mois-ci, l’entreprise a déjà lancé son propre service de diffusion musicale en Indonésie et au Brésil, à savoir ses deuxième et troisième plus grands marchés. TikTok Music est actuellement aussi testé en Australie, au Mexique et à Singapour. Via ce service, TikTok concurrence donc Spotify et Apple Music notamment.