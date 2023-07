La Norvège interdit les publicités ciblées sur Facebook et Instagram

Le régulateur norvégien pour la protection des données personnelles impose à Meta Platforms une interdiction temporaire de placer des publicités personnalisées sur Facebook et Instagram.

Dans le cas de publicités ciblées, des annonces sont insérées sur base du comportement des utilisateurs sur internet, ce qui est illégal et représente une violation du respect de la vie privée, selon le régulateur norvégien Datatilsynet.

L’interdiction entrera en vigueur le 4 août et durera pendant trois mois dans un premier temps. Si Meta ne respecte pas cette mesure, l’entreprise risque de se voir infliger une amende pouvant atteindre 1 million de couronnes norvégiennes par jour, soit 89.000 euros après conversion. Le régulateur en matière de respect de la vie privée insiste sur le fait que Facebook et Instagram en tant que plates-formes ne sont pas interdites en Norvège. Selon une enquête, 82 pour cent de la population norvégienne adulte possèdent du reste un compte Facebook et 65 pour cent un compte Instagram.

Meta suit les activités des utilisateurs de Facebook et d’Instagram, leurs pôles d’intérêt et ce qu’ils publient. C’est sur cette base qu’ils se voient proposer des publicités. Datatilsynet déclare que les utilisateurs sont ainsi limités dans les informations qu’ils reçoivent, parce que Meta détermine les publicités qu’ils voient ou pas. Ces annonces personnalisées pourraient également renforcer des préjugés existants, selon le régulateur.

Des centaines de millions

Par ailleurs, Meta est encore et toujours autorisée à insérer des publicités sur base des données insérées par les utilisateurs eux-mêmes dans leur biographie sur Facebook et Instagram. Meta peut aussi procéder de la sorte si les utilisateurs lui donnent une autorisation explicité.

Le régulateur européen en matière de respect de la vie privée EDPB avait signalé en décembre dernier que Meta n’était plus autorisée à insérer des annonces personnalisées que si les internautes lui donnaient l’autorisation d’utiliser leurs données. Meta a certes effectué plusieurs modifications, mais selon la Cour de Justice de l’Union européenne, l’entreprise respecte encore et toujours les règles. Précédemment déjà, Meta s’était vu infliger des amendes européennes de centaines de millions d’euros pour non-respect de la vie privée.