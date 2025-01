La Belgique demande à Telegram des données d’utilisateurs beaucoup plus souvent qu’auparavant 

Proportionnellement au nombre d’habitants, les autorités belges demandent le plus souvent à Telegram des données sur les utilisateurs. Elles le font également beaucoup plus depuis que Telegram est devenue plus souple en la matière.

En 2024, notre pays avait demandé à Telegram de partager des données sur les utilisateurs à 223 reprises en tout et ce, sur 594 comptes. Voilà ce qui ressort clairement des chiffres de crowdsourcing que les utilisateurs de Telegram peuvent chacun demander pour leur pays.

La récente augmentation est étonnante. Au premier et au deuxième trimestre, il y a eu une à quatre demandes (sur le même nombre d’utilisateurs) de la part de notre pays. Au troisième trimestre, 53 demandes ont été enregistrées sur 125 utilisateurs. Et au quatrième trimestre, ce nombre a triplé pour atteindre 165 demandes à propos de 464 comptes.

A titre de comparaison: aux Pays-Bas, le nombre total de demandes fut de 55 en 2024. Une hausse y est également perceptible car, à l’exception d’une requête, toutes les demandes concernaient le quatrième trimestre. En tout, il était question de 230 utilisateurs.

On ne sait pas exactement quelles données ont été demandées et dans quelle mesure Telegram y a répondu. Il y a une explication au fait qu’il y a eu beaucoup plus de demandes au troisième et surtout au quatrième trimestre. L’été dernier, le fondateur et CEO de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté en France. A la suite de cette affaire, l’entreprise a assoupli sa position vis-à-vis des autorités.

Tweakers a réparti les chiffres en nombre de demandes par million d’habitants. Cela montre clairement à quelle fréquence notre pays sollicite des données. Avec 19 requêtes par million d’habitants, nous nous classons nettement plus haut que la France (13,42), l’Allemagne (11,18) ou l’Inde (10,09). D’autres pays ont fait beaucoup moins de demandes par rapport à leur population.