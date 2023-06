Instagram va permettre de télécharger les Reels

Les utilisateurs d’Instagram pourront désormais télécharger les Reels publiques pour les partager ailleurs. A relever cependant la présence d’un filigrane sur la vidéo.

La fonctionnalité est depuis assez longtemps déjà disponible chez le concurrent TikTok, ce qui fait que les vidéos virales se retrouvent facilement sur d’autres médias sociaux, avec un renvoi vers TikTok. Instagram fait à présent de même.

Actuellement, la fonctionnalité est déployée aux Etats-Uniks via un bouton de téléchargement supplémentaire, lorsque l’utilisateur veut partager la Reel. Cela n’est toutefois possible que pour les comptes publics. Quiconque dispose d’un tel compte, peut prévoir dans les paramètres que ses Reels ne puissent pas être téléchargées. On ignore encore si cette fonction fera son entrée en Europe.