Instagram pourrait sortir un rival de Twitter en juin déjà

Chez Instagram, on travaille activement au lancement d’un concurrent de Twitter dès le mois prochain. Voilà ce que révèle l’agence de presse Bloomberg sur base des dires d’initiés.

Selon ces derniers, la firme américaine Instagram, qui fait partie de la société-mère de Facebook, Meta Platforms, serait actuellement en train de tester le projet conjointement avec des célébrités et des influenceurs. L’une des sources affirme que le rival de Twitter serait disponible depuis des mois déjà pour un petit groupe select de développeurs.

Ce nouveau service de messagerie serait une application autonome, distincte de l’appli photos et vidéos Instagram. Les utilisateurs pourraient associer leur compte Instagram (et probablement plus tard aussi leur profil sur le concurrent Mastodon de Twitter) à la nouvelle plate-forme.

‘Réseau social pour mises à jour textuelles’

Des porte-parole d’Instagram n’ont pas réagi directement aux questions de Bloomberg. Plus tôt cette année déjà, Meta avait signalé préparer un concurrent de Twitter. Selon l’entreprise, qui est aussi à l’initiative de WhatsApp, il s’agit d’un ‘réseau social pour le partage de mises à jour textuelles’. Meta a également déclaré qu’elle croit ‘qu’il existe une opportunité pour un espace séparé, où les créateurs de contenu et les personnalités publiques peuvent partager des mises à jour à propos de leurs intérêts’.

La firme distingue probablement une lacune sur le marché en raison de la situation chaotique chez Twitter depuis qu’Elon Musk a racheté cette dernière l’année passée. Certains utilisateurs, mais aussi des annonceurs ont ces derniers mois recherché des alternatives, parce qu’ils réfutent la politique suivie par le nouveau directeur.