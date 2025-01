Instagram et Facebook ont ​​bloqué les comptes de fournisseurs de pilules abortives 

Instagram et Facebook ont ​​récemment flouté, bloqué ou supprimé des messages de fournisseurs de pilules abortives, selon le New York Times. Instagram a également suspendu les comptes de plusieurs fournisseurs de ce genre de pilules et les a empêchés d’apparaître dans les résultats de recherche et les recommandations.

Meta, la firme du milliardaire Mark Zuckerberg et propriétaire de Facebook et Instagram, a confirmé la suspension des comptes et le brouillage des messages. Hier jeudi, elle a rétabli un certain nombre de comptes, après que le New York Times a soulevé des questions à ce sujet, selon le journal.

Un porte-parole de Meta a attribué certains de ces incidents récents concernant les messages et les comptes à des règles interdisant la vente de produits pharmaceutiques sur les plateformes de médias sociaux de Meta sans certification appropriée. Le porte-parole n’a pas expliqué pourquoi les règles avaient été appliquées à ce moment-là, selon le New York Times.

Messages supprimés

Selon Aid Access, l’un des principaux fournisseurs de pilules abortives aux Etats-Unis, certains messages ont ​​été supprimés de son compte Facebook, alors que d’autres sont floutés depuis novembre sur son compte Instagram. De plus, selon le New York Times, Aid Access n’avait plus accès à son compte Facebook depuis novembre, tandis que son compte Instagram a été suspendu la semaine dernière, même s’il a entre-temps été rétabli.

Les comptes Instagram d’autres fournisseurs de pilules abortives, notamment Women Help Women et Just the Pill, ont également été suspendus ces derniers jours. Les fournisseurs ont déclaré que la raison que Meta leur avait donnée, était que leurs comptes ne respectaient pas ses règles. Les deux comptes ont été rétablis jeudi, selon le journal.