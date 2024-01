Facebook et Instagram veulent éloigner les adolescents des contenus sensibles

Le site de Meta souhaite bloquer plus strictement les publications sensibles, destinées aux adolescents, même si ces messages proviennent de leurs amis. En agissant ainsi, le géant technologique semble vouloir devancer la législation.

Meta a déjà commencé à cacher aux adolescents de moins de dix-huit ans du contenu sensible consacré à des sujets tels que l’automutilation, le suicide et les troubles de l’alimentation. Cela concerne les publications sur ces sujets sur Instagram et Facebook. Les messages en question seront supprimés des flux et des Stories des ados, s’ils sont marqués par des experts.

Ce qui est nouveau, c’est que les publications d’amis ou de comptes suivis par l’adolescent peuvent également être bloquées pour de dernier. Si un adolescent souhaite rechercher des messages sur des sujets sensibles, il lui sera conseillé d’en parler à des amis ou à un organisme national spécialisé en santé mentale par exemple.

Poursuites

Avec ses nouvelles règles plus strictes, Meta semble vouloir réagir aux critiques dont elle fait l’objet depuis longtemps déjà. Le géant technologique a en effet été poursuivi à plusieurs reprises pour ne pas en faire assez pour protéger les jeunes. Instagram en particulier, très populaire auprès des adolescentes, pourrait exercer un impact négatif sur l’image qu’elles se font d’elles-mêmes. L’année dernière, une audience au Sénat américain a révélé que Meta était au courant, mais n’a pris aucune mesure pour y remédier. 41 états américains ont donc déposé il y a quelques semaines une nouvelle plainte à l’encontre de Meta. Avec les annonces qu’elle vient de faire, l’entreprise espère s’améliorer sur ce plan.