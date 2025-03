Bluesky offrira des vidéos (nettement) plus longues et filtrera les messages privés

Le réseau social Bluesky fait l’objet de quelques mises à jour utiles. Les vidéos pourront désormais être plus longues, et les messages provenant d’inconnus aboutiront dans une boîte de réception séparée.

Avec la version 1.99, vous pourrez désormais charger des vidéos d’une durée de trois minutes sur la plateforme, contre soixante secondes seulement précédemment. De plus, vous bénéficierez d’une boîte de réception séparée pour les messages privés (DM) de personnes que vous ne connaissez pas. Cela permettra de mieux filtrer les messages indésirables ou les spams.

Les messages de chat provenant d’utilisateurs inconnus devront désormais être approuvés ou rejetés. Parallèlement, dans un message Bluesky de quelqu’un, vous pourrez directement désactiver un compte via les paramètres (‘…’). Enfin, la plateforme supportera désormais également le gallois, le gaélique et l’espéranto.

Bluesky existe depuis deux ans maintenant (février 2023), mais depuis le rachat de Twitter (maintenant X) par Musk, la plateforme a réussi à se positionner comme une alternative à ce service. Le fonctionnement et l’interface sont également très similaires. En janvier, l’organisation a atteint le cap des trente millions d’utilisateurs.

C’est là une belle progression, puisque la plateforme ne comptait que quatre millions d’utilisateurs en février 2024, mais elle se situe encore et toujours à bonne distance de Threads par exemple et ses trois cents millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon Meta. Il convient cependant d’apporter ici la nuance, selon laquelle Meta donne un énorme coup de pouce à sa plateforme en reliant Threads à Instagram et en en faisant la promotion.