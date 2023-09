Bluesky enregistre un nombre record de  nouveaux utilisateurs suite à l’annonce de X/Twitter payant

Bluesky, l’une des alternatives au service de messages brefs X (anciennement Twitter), semble profiter d’une énième déclaration d’Elon Musk, le patron de X. Voilà ce qui ressort clairement d’une analyse du trafic web.

La semaine dernière, Musk a révélé qu’il envisageait de faire payer par défaut X/Twitter pour chaque utilisateur. C’est à peu près à la même période que Bluesky a enregistré un nombre record d’utilisateurs actifs quotidiens dans son trafic web et dans son utilisation d’applis. Voilà ce que révèle l’analyste Similarweb. Un rapport du site technologique Mashable fait état d’un record de nouveaux comptes pour Bluesky à peu près à la même période.

Le 19 septembre, au lendemain des déclarations de Musk, quelque 53.585 nouveaux utilisateurs se seraient enregistrés chez Bluesky. Cela représente environ 5 pour cent de l’ensemble du nombre d’utilisateurs de Bluesky. En d’autres termes, cette plate-forme est encore loin des chiffres d’utilisateurs que Twitter pouvait autrefois afficher. Bluesky compte désormais environ 1,13 million de comptes, dont un million utilisait l’application le 19 septembre.

Nouvelle part de marché

Bluesky est l’appli co-pilotée par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Seules les personnes disposant d’une invitation peuvent y créer un compte. L’appli ne semble donc pas prévoir d’élargir rapidement sa base d’utilisateurs.

Il s’agit cependant de l’un des nombreux services de messages brefs à avoir vu leur impact augmenter l’année dernière. Le plus important d’entre eux est probablement Threads, la plate-forme de messagerie d’Instagram, qui compte environ 130 millions d’utilisateurs. Parmi eux, environ dix millions sont actifs quotidiennement, selon Statista. L’alternative open source Mastodon possède environ 10 millions de suiveurs, dont 1,7 million sont actifs mensuellement, selon des sources de l’organisation elle-même.

X compte désormais 354 millions d’utilisateurs, selon Statista, et 550 millions, selon Elon Musk. Musk a racheté le service l’année dernière et y a immédiatement procédé à toute une série d’ajustements importants, notamment le licenciement d’environ deux tiers du personnel et l’introduction des abonnements payants.