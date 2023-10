Bientôt deux nouveaux abonnements payants sur X

Le service de messagerie X/Twitter lancera bientôt deux nouvelles options d’abonnement payantes. Il s’agira d’une version plus économique où les utilisateurs verront apparaître des publicités, et d’une version plus chère sans publicité, a annoncé le propriétaire Elon Musk sur la plate-forme.

Musk n’a révélé ni prix ni autres détails. On ne sait pas non plus clairement si le milliardaire, qui a acheté Twitter l’année dernière pour 44 milliards de dollars, étend ainsi sa proposition précédente visant à faire payer un petit montant à tous les utilisateurs de X. Un tel versement obligatoire aiderait à lutter contre les comptes de spam automatisés sur X, avait affirmé le directeur le mois dernier.

Suite au rachat par Musk, X est confrontée à une baisse de ses revenus publicitaires, obligeant l’entreprise à rechercher d’autres sources de revenus. L’année dernière, de nombreux annonceurs importants ont renoncé par crainte de la nouvelle politique de Musk, qui est également le patron du constructeur automobile Tesla et de la société spatiale SpaceX. Il a licencié une grande partie du personnel, y compris des employés appelés à s’opposer aux messages haineux ou au spam.

Selon la directrice Linda Yaccarino, qui a pris ses fonctions plus tôt cette année, de nombreux annonceurs sont certes entre-temps revenus, mais leurs dépenses publicitaires sur X ne sont pas encore au même niveau qu’avant le rachat.