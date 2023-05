Mastodon s’adapte pour attirer davantage de réfugiés en provenance de Twitter

Le site de réseau social décentralisé Mastodon adapte son système d’inscription. L’objectif est de gagner en simplicité et ainsi de constituer une alternative plus attractive à Twitter.

Mastodon est un réseau social décentralisé qui existe depuis quelque temps déjà, mais qui, depuis fin 2022, attire toute une série de nouveaux utilisateurs. Ce rush coïncide plus au moins avec le rachat de Twitter par Elon Musk et avec les changements et le chaos qui s’ensuivirent.

En l’espace de quelques mois, le réseau est passé de quelques centaines de milliers à huit millions d’utilisateurs. C’est certes beaucoup, mais encore et toujours nettement moins que les quelques centaines de millions d’utilisateurs de Twitter. Mastodon aurait donc encore tout intérêt à grandir, écrit son fondateur Eugen Rochko dans un communiqué posté sur son blog. Rochko signale que de nombreux utilisateurs ont trouvé très confuse la procédure d’enregistrement existante. Quiconque s’enregistre pour la première fois chez Mastodon, doit en effet choisir un serveur, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des autres médias sociaux. Et c’est là une étape qui semble ne guère plaire à beaucoup de personnes, selon Rochko.

Mastodon opère de manière décentralisée, ce qui signifie que tout un chacun qui le souhaite, peut démarrer et gérer son propre serveur. Ce système reste en place, mais les nouveaux utilisateurs peuvent désormais choisir par défaut un serveur géré par l’organisation de Rochko. Cela devrait leur faciliter l’accès au système, surtout à présent que d’autres alternatives telles Bluesky commencent à s’attirer massivement des réfugiés de Twitter.

Non lucrative

La nouvelle méthode d’intégration pose cependant aussi des défis. Mastodon est une organisation non lucrative, et Rochko s’est toujours solennellement engagé à ne pas prendre d’argent des capital-risqueurs ou, disons, des milliardaires automobiles pour aider le réseau à croître. Cela signifie donc qu’il n’y a pas beaucoup d’argent: Mastodon se base actuellement surtout sur les témoignages de soutien de Patreon.

Si Rochko veut progresser plus nettement afin de permettre aux plates-formes décentralisées d’être plus largement acceptées, il devra également gérer des serveurs plus lourds, pour héberger tous ces nouveaux utilisateurs. Or les serveurs coûtent cher. Mastodon devra donc dans les prochains mois trouver le juste équilibre entre idéologie et dynamique de croissance.