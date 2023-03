L’UE souhaite que Twitter engage des modérateurs

Tant l’Union européenne que les Etats-Unis intensifient la pression sur Twitter. Le directeur de celle-ci, Elon Musk, a été informé par la Commission européenne que Twitter doit embaucher plus de personnel pour la modération. Et aux Etats-Unis, la Federal Trade Commission signale qu’elle va intensifier son enquête en cours sur Twitter.

Voilà ce que révèlent tant le Financial Times que le New York Times sur base des dires de certains sources. La Commission européenne est préoccupée par le fait que Twitter ne peut répondre à ses obligations de modération. Concrètement, il est question du contrôle des messages et de la suppression du contenu qui enfreint les directives. Pensez ici aussi au ‘factchecking’ (vérification des faits).

Réduction du nombre de modérateurs

La Commission européenne souhaite que Twitter recrute davantage de personnel à cette fin. Mais cela va à l’encontre de la récente politique suivie par l’entreprise de médias sociaux. Depuis la prise de pouvoir du nouveau propriétaire Elon Musk, une importante partie du personnel de Twitter a en effet été licenciée. De même, le nombre de modérateurs a été réduit.



On ignore combien d’employés sont actuellement occupés à la modération du contenu chez Twitter. On ne sait pas davantage combien de personnes l’entreprise doit, selon la Commission européenne, recruter pour exécuter ce travail.

FTC

Aux Etats-Unis toujours, Twitter est dans la ligne de mire. C’est ainsi que la Federal Trade Commission (FTC) annonce une intensification d’une enquête en cours à propos de l’entreprise. Cette enquête porte sur la question de savoir si Twitter dispose d’une part de suffisamment ‘de moyens ad hoc’ pour garantir la confidentialité des utilisateurs, et possède d’autre part assez de personnel pour ce faire après les volumineuses phases de licenciement qu’elle a déjà effectuées.

La FTC souhaite entre autres entendre Musk en personne dans le cadre de l’enquête, ainsi d’ailleurs qu’un certain nombre d’ex-collaborateurs en charge de la sécurité et de la confidentialité. La FTC veut aussi passer en revue la structure de gestion et le rôle de Musk. Ce dernier avait précédemment déjà annoncé qu’il voulait confier à court terme sa fonction de CEO de Twitter à un successeur, qui n’a du reste pas encore été mentionné.

En collaboration avec Dutch IT Channel.