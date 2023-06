Le navigateur DuckDuckGo désormais en version bêta pour Windows

DuckDuckGo, une firme connue surtout pour son moteur de recherche sensible à la confidentialité, a sorti son propre navigateur. Les utilisateurs de Windows peuvent à présent en tester la version bêta.

Comme le moteur de recherche du même nom, le navigateur devrait surtout plaire aux utilisateurs qui accordent de l’importance au respect de leur vie privée. Il contient par défaut toute une série de fonctionnalités telles la gestion des mots de passe, la sécurisation gratuite de la messagerie et le blocage des suiveurs tiers. Il permet aussi l’utilisation de Duck Player, un lecteur vidéo plus privé pour YouTube, ainsi que d’un petit outil qui choisit automatiquement l’option la plus restrictive dans les fenêtre émergentes (pop-ups) de cookies.

DuckDuckGo a déjà sorti des navigateurs mobiles sur iOS et Android, et un autre sur Mac, qui proposent des fonctionnalités similaires. Le logiciel n’existait cependant pas encore pour Windows. Le navigateur DuckDuckGo repose sur Chrome. Cette version n’intègre pas encore de support pour des plug-ins et des extensions séparées. Tel devrait être le cas dans des versions ultérieures. La bêta publique aurait avant tout comme but de collecter des réactions et peut être installée gratuitement.