iOS 17.3 offre une couche de protection supplémentaire en cas de vol de votre iPhone

Apple a lancé cette semaine iOS 17.3, la dernière mise à jour logicielle pour les iPhones. La nouveauté la plus importante s’appelle ‘Protection d’appareil volé’, une couche de sécurité supplémentaire au cas où quelqu’un volerait votre téléphone et connaîtrait (ou devinerait) votre code PIN.

Il est peu probable que le voleur de votre iPhone connaisse également votre code secret, qui lui donnerait accès à toutes les données de l’appareil. Mais si cela se produisait quand même, iOS 17.3 constituerait alors un obstacle supplémentaire pratiquement impossible à surmonter par l’individu.

Sécurité biométrique

Lorsque vous activez ‘Protection d’appareil volé’, un code secret ne suffit plus pour déverrouiller complètement l’appareil. Pour certaines actions importantes, l’iPhone demandera désormais un enregistrement biométrique sous forme d’une reconnaissance faciale (Face ID) ou d’une empreinte digitale (Touch ID).

Sans ce contrôle supplémentaire, il ne sera par exemple pas possible d’accéder aux mots de passe stockés, de désactiver le mode ‘Perdu’ ou d’effectuer des achats en ligne via le navigateur. Il y aura également du retard pour certaines manipulations. C’est ainsi que le code secret de l’iPhone et le mot de passe de l’identifiant Apple ne pourront être modifiés qu’au bout d’une heure et pas après un nouveau contrôle biométrique.

Pour activer la nouvelle fonctionnalité, allez via les Paramètres sur Face ID/Touch ID et code d’accès, puis sur Protection d’appareil volé.