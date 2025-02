Apple lance l’appli Invitations

Apple a sorti une nouvelle appli permettant aux utilisateurs d’envoyer des invitations à toutes sortes d’événements et de fêtes.

Le but de l’application Invites (comme elle s’appelle en anglais) est d’envoyer des invitations uniques, par exemple pour une fête ou tout autre événement. Vous créez les invitations avec iCloud+, avant de les personnaliser dans ce programme avec, par exemple, votre photo en arrière-plan. Les invités peuvent partager de la musique et des photos sur des listes de lecture et des albums photos collaboratifs. Autre point intéressant pour ceux qui ne savent pas encore s’ils veulent vraiment se rendre à la fête: les prévisions météo et la localisation dans Maps sont automatiquement ajoutées à l’invitation.

L’application Invitations fonctionne avec iCloud. De cette façon, les utilisateurs d’Android, par exemple, peuvent également réagir à une invitation. Si vous ne disposez pas d’un appareil Apple, vous devriez pouvoir utiliser les invitations via la version web d’iCloud.