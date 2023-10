Apple entend actualiser l’iPhone avant même de le sortir de l’emballage

Apple prépare un système permettant aux nouveaux iPhone de recevoir à courte distance dans le magasin même la toute dernière mise à jour, sans qu’il faille les sortir de leur boîte.

Lors de la création d’un smartphone, il s’écoule souvent encore quelques semaines, voire des mois entre les moments de la production et de la vente. Il en résulte que l’appareil a quasiment toujours besoin d’une mise à jour, lorsque le client l’utilise pour la première fois.

Selon des sources de l’agence Bloomberg, Apple veut mettre fin à pareille situation. Dans ses propres magasins, l’entreprise entend mettre en œuvre un système consistant en une plate-forme spéciale pouvant accueillir des boîtes d’iPhone. Voilà qui permettra d’activer les appareils, afin de les actualiser sans devoir ouvrir l’emballage.

Selon Bloomberg, le système devrait être déployé dans les magasins Apple à partir de la fin de cette année. On ignore, s’il le sera également au niveau mondial (donc aussi dans l’Apple Store belge). Pour autant qu’on le sache, les revendeurs extérieurs ne seront pas non plus impliqués.