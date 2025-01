Instagram, Bluesky et X à l’assaut de TikTok avec de nouvelles fonctionnalités vidéo

Instagram vient d’annoncer Edits, une nouvelle appli de traitement vidéo et ce, le jour même où TikTok a été mise brièvement hors ligne aux Etats-Unis. A peu près au même moment, la concurrente de X, Bluesky, a lancé ce qu’elle appelle un ‘custom feed’ (flux personnalisé) pour les vidéos verticales, avec lequel elle souhaite combattre TikTok. Enfin, X a également sorti une mise à jour.

Edits, qui devrait être commercialisée plus tard ce mois-ci, est plus qu’une appli de traitement vidéo, selon Adam Mosseri, CEO d’Instagram. Il s’agit en effet d’un ‘pack complet d’outils créatifs’, indique-t-il sur sa plateforme. Il en résultera un onglet où les utilisateurs pourront trouver l’inspiration pour éditer leurs vidéos. Des concepts de vidéos éditées pourront également être partagés avec d’autres utilisateurs.

Plusieurs alternatives

Instagram, filiale de Meta, semble ainsi se profiler comme une alternative à TikTok. Le groupe de média social a également augmenté ses publicités dans l’App Store d’Apple le week-end dernier. Quiconque effectuait une recherche sur ‘TikTok’, était accueilli par une promotion pour Instagram.

Bluesky a également clairement presté des heures supplémentaires pour développer une nouvelle fonctionnalité vidéo de type TikTok. Celle-ci sera progressivement déployée auprès des utilisateurs et sera éventuellement trouvée via l’onglet Recherche (en tant que Trending Videos Beta). Vous pourrez y procéder à du balayage pour afficher plus de vidéos ou ajouter des vidéos à votre liste de flux.

Comme susmentionné, X a également annoncé une mise à jour. La plateforme d’Elon Musk sera en effet dotée d’un onglet où les utilisateurs pourront visionner des vidéos. X le qualifie de ‘nouvel environnement immersif pour les vidéos’, mais pour l’instant, l’onglet ne fonctionne que pour les utilisateurs américains.