Google va supprimer les comptes inactifs depuis deux ans

Les comptes Google qui n’ont enregistré aucune connexion depuis au moins deux ans seront bientôt supprimés. Ce sera également le cas des photos et documents qui y sont stockés.

Une règle consistant à supprimer le contenu des comptes inactifs est en vigueur chez Google depuis longtemps. Il s’agit d’une mesure visant à économiser de l’espace de stockage pour les comptes Photos, par exemple. Le géant américain a toutefois ajusté sa politique et supprimera désormais complètement les comptes inactifs.

Désormais, en cas de compte Google inactif depuis au moins deux ans, l’adresse e-mail ne fonctionnera plus et les messages Gmail, les événements dans l’Agenda, ainsi que les fichiers enregistrés sur Drive, Photos, Docs et d’autres applications Workspace seront ainsi supprimés. Les comptes Google qui ont uploadé des vidéos YouTube seront épargnés pour le moment, en partie parce que certains anciens clips peuvent avoir une valeur historique ou sont toujours populaires.

Comptes jamais utilisés

Google commencera la suppression en décembre de cette année. L’entreprise signale toutefois qu’elle fera preuve de prudence, en commençant par les comptes qui ont été créés, mais jamais utilisés. En outre, elle enverra plusieurs rappels, y compris aux adresses e-mail de récupération, avant de procéder à la suppression définitive. Afin de réactiver un compte, il suffira de s’y connecter.

Maintenant que l’économie se porte un peu moins bien, les entreprises semblent faire du tri dans leurs fichiers. Plus tôt, Twitter a également annoncé son intention de supprimer les comptes inactifs. Une annonce qui a suscité de nombreuses critiques, car certains de ces profils font figure de mémorial pour nos chers disparus.