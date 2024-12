Google prépare un outil anti-arnaque pour Chrome

Une nouvelle fonctionnalité pour le navigateur Chrome devrait avertir les utilisateurs, lorsqu’un site tente de les escroquer. La fonctionnalité, qui semble recourir à l’IA, est actuellement en cours de test.

Si vous l’activez, Chrome se mettra automatiquement à analyser diverses pages web à la recherche d’éventuelles pratiques d’escroquerie. La fonctionnalité exploiterait à cette fin un grand modèle de langage (LLM ou ‘Large Language Model’) sur votre appareil même. Nous écrivons ‘exploiterait’, car la fonctionnalité n’est pas encore vraiment utilisable par le grand public. Un chercheur (Leopeva64 sur X/Twitter) en a fait la découverte dans Chrome Canary, une version bêta du navigateur. Selon la description qui y figure, le LLM rechercherait la marque derrière la page web et tenterait de découvrir quelles en sont les intentions. Cela permettrait également identifier d’éventuelles arnaques (‘scams’).

Ce qui est intéressant ici, c’est que le LLM résiderait sur l’appareil même de l’utilisateur et analyserait le trafic de son navigateur à partir de là. De cette façon, les données de navigation ne seraient pas à chaque fois envoyées à un serveur quelque part dans le cloud, ce qui devrait améliorer la confidentialité.

Edge

La recherche d’escroqueries est une forme de sécurité par laquelle les navigateurs essaient de plus en plus de se distinguer. Plus tôt ce mois-ci déjà, Microsoft avait annoncé qu’elle ajouterait une fonctionnalité similaire à son navigateur Edge. Le géant technologique souhaite également exploiter un LLM, spécifiquement pour rechercher ce qu’on appelle des ‘scarewares’ (types de logiciels malveillants). C’est là une sorte d’arnaque par laquelle un utilisateur voit apparaître de (fausses) fenêtres émergentes comportant des avertissements de sécurité. Si Edge détecte ce type de malware sur un site, il donnera aux utilisateurs la possibilité de fermer le site ou d’ignorer l’avertissement.