Google ne supportera plus Usenet, le plus ancien réseau social en ligne

Google a annoncé qu’il n’y avait plus de place pour les groupes Usenet dans Google Groups, son service de plate-forme de discussion de groupe.

Cet ajustement était dans l’air depuis quelque temps déjà, mais il sera mis en œuvre le 22 février prochain. Google Groups est la plate-forme de discussion de Google. Usenet est quasiment le réseau social original, une série de serveurs à base de texte et distribués où les gens peuvent parler de leurs pôles d’intérêt. Le système fut extrêmement populaire jusqu’il y a vingt ans, avant de tomber en décadence depuis l’émergence d’autres réseaux sociaux.

C’est précisément ce manque d’intérêt que Google invoque à présent pour justifier sa décision. ‘Une grande partie des contenus distribués via Usenet aujourd’hui est constituée d’un partage de fichiers binaires et de spam’, explique Google dans un document d’aide. À partir de fin février, vous ne pourrez donc plus créer de nouvelles publications (posts) Usenet dans Google Groups. Les publications existantes publiées avant le 22 février pourront cependant toujours être consultées et recherchées.

Les utilisateurs Usenet à la recherche d’une nouvelle plate-forme seront orientés par Google vers la commande de recherche ‘comment trouver un client texte Usenet’ sur… Google. Les clients NNTP tels qu’Easynews et NZBGet restent cependant des alternatives populaires au client Google Groups.