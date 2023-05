Gmail insère à présent des publicités au beau milieu de la boîte de réception

Le service de messagerie semble tester des façons de présenter davantage de publicités aux utilisateurs.

Les utilisateurs du service de messagerie gratuit de Google savent depuis assez longtemps déjà qu’ils sont eux-mêmes le produit qui est vendu, mais Gmail semble à présent tester des publicités supplémentaires susceptibles d’affecter leur expérience. Certains d’entre eux signalent au site technologique 9to5Google notamment qu’ils reçoivent désormais non seulement des publicités en haut de leur boîte de réception, mais aussi au beau milieu parmi les courriels ordinaires. Il s’agit là d’un nouveau moyen assez poussé rendant plus compliquée la distinction entre les courriels et les publicités, même si ces dernières se voient attribuer une mini-icône ‘Ad’ verte.

Les publicités ne semblent apparaître que dans les boîtes de réception ‘Promotions’ et ‘Social’. On ignore actuellement s’il s’agit d’un test ou le début d’un lent déploiement de la nouvelle fonctionnalité.