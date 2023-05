Firefox reçoit une nouvelle fonctionnalité de détection de faux avis

Dans une prochaine version, le navigateur de Mozilla sera capable de distinguer les véritables avis des faux.

Dans la pratique, il s’agit des fonctions de Fakespot, une petite entreprise qui crée des extensions pour navigateurs et des applis qui tentent de savoir quels avis sont authentiques sur les sites de vente. L’extension existe depuis quelque temps déjà et est entre autres disponible pour Firefox, Chrome et Edge.

Mozilla a racheté l’entreprise et va à présent incorporer les fonctions à son navigateur, indique l’organisation dans un communiqué posté sur son blog. Le fondateur de Fakespot, Saoud Khalifah, continuera de gérer le projet. ‘Fakespot utilise une intelligence artificielle sophistiquée et l’apprentissage machine pour détecter les modèles et les similitudes et pour signaler ainsi ceux qui ne sont probablement pas authentiques’, informe encore Mozilla. On ignore pour l’instant combien de temps durera le développement et dans quelle version de Firefox les fonctions seront incorporées. L’extension restera disponible en tant que produit autonome, ajoute encore Mozilla.