Ces nouveaux outils devraient relancer Reddit

Reddit a lancé jeudi de nouveaux outils qui aident à suivre les règles et à comprendre les statistiques des utilisateurs. Ce faisant, l’entreprise souhaite augmenter l’engagement sur la plateforme.

Reddit souffre d’un ralentissement de sa croissance depuis quelque temps en raison d’un changement dans l’algorithme de Google. Depuis lors, moins de personnes trouvent leur voie vers le site à partir du moteur de recherche, bien que le CEO de Reddit, Steve Huffman, affirme que le trafic a repris entre-temps. Quoi qu’il en soit, la plateforme met tout en œuvre pour attirer davantage d’utilisateurs.

Outil de récupération

L’un des nouveaux outils est une fonctionnalité de ‘rules check’ (contrôle des règles), qui est actuellement testée pour les smartphones et qui permet aux utilisateurs de suivre plus facilement les règles de subreddits spécifiques. Autre nouveauté: un outil de récupération pour republier un message sur un autre subreddit, si l’original a été supprimé quelque part, parce qu’il contrevenait aux règles. La plateforme recommandera également des subreddits basés sur le contenu d’une publication, et informera les utilisateurs sur les critères requis pour publier dans certaines communautés.

Une fonctionnalité améliorée d’analyse des publications fournira des informations sur la portée d’une publication et affichera des statistiques sur l’interaction des utilisateurs. Reddit avait déjà lancé un outil de recherche piloté par l’IA, ‘Reddit Answers’, en décembre, qui crée des résumés organisés de débats au sein d’une communauté. Cet outil est actuellement testé en version bêta par un nombre restreint d’utilisateurs américains.