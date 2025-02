Samsung Wallet également disponible en Belgique à partir de vendredi

Les propriétaires belges d’un smartphone Samsung Galaxy pourront utiliser à partir du 7 février Samsung Wallet, une appli dans laquelle ils pourront stocker en toute sécurité leurs clés numériques, cartes d’embarquement, carte d’identité et autres.

Samsung Wallet est une alternative à l’appli Wallet de Google, fournie par défaut avec le système d’exploitation Android. La solution du géant technologique sud-coréen se distingue par plusieurs caractéristiques supplémentaires, telles que Samsung Pass, une fonction qui stocke en toute sécurité les mots de passe, afin que les utilisateurs n’aient plus à mémoriser leurs informations de connexion.

Démarrage de la voiture

De plus, Samsung Wallet supporte les clés de voiture numériques sur certains modèles BMW, Mini, Volvo, Polestar, Audi, Kia et Hyundai. Les propriétaires d’une telle voiture pourront donc utiliser l’appli pour la verrouiller et la déverrouiller, ainsi que pour la faire démarrer.

Il convient également de mentionner la collaboration avec KLM/Air France, afin de permettre de stocker les cartes d’embarquement et les Flying Blue Miles des compagnies aériennes affiliées dans Samsung Wallet. ‘Notre ambition est de continuer à étendre Samsung Wallet avec de nouveaux partenaires et développeurs locaux. Nous vous en dirons plus à ce sujet bientôt’, promet Paul Kerkhof, Business Development Manager chez Samsung Electronics Benelux.

Knox

Samsung Wallet est compatible avec les appareils Samsung Galaxy faisant tourner au minimum One UI 7. Les données utilisateur de l’appli sont protégées par Samsung Knox, la plate-forme de sécurité propriétaire du géant technologique, qui inclut notamment la reconnaissance des empreintes digitales et le cryptage des données sensibles.