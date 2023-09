Le nouveau logo d’Android devrait être plus plaisant

En prévision d’Android 14, la nouvelle version à venir du système d’exploitation mobile, Google affiche déjà au monde le nouveau look de son célèbre logo. La célèbre mascotte Bugdroid existe désormais en 3D, ce qui lui facilitera la recherche d’un logement dans les environnements numériques et physiques, selon le géant technologique.

De nouveaux top-téléphones Pixel seront bientôt disponibles. Et une nouvelle version quatorze du système d’exploitation Android, qui tourne aujourd’hui sur plus de 3 milliards d’appareils mobiles et autres dans le monde, soit environ 71 pour cent du total. Mais il est d’abord temps d’adopter un nouveau logo Android, selon le géant technologique Google. Cette année, le nouveau look de la mascotte Bugdroid devrait être visible sur les appareils Android.

Un petit robot plus dynamique

La principale inspiration du nouveau logo du robot en trois dimensions est le monde lui-même, selon Google: en le présentant principalement en 3D, il pourra prospérer dans les environnements numériques et physiques ou – via la réalité augmentée – un mélange des deux, sans différence visuelle. De cette façon, il restera cohérent sur tous les canaux, plates-formes et contextes, d’après Google.

Bonds et pirouettes

‘Le robot remanié et dynamique apparaîtra partout où Android connectera des personnes, communautés et événements culturels’, a écrit Google dans un article de blog à propos du nouveau look. ‘Il pourra refléter les passions individuelles, la personnalité et le contexte. Nous pensons que notre système de marque et la façon dont nous apparaissons visuellement au monde en tant qu’Android, devraient refléter les principes fondamentaux d’Android: être ouvert, itératif et inclusif.’

Retenez simplement qu’il sera bientôt capable de sautiller et de virevolter, lorsque vous démarrerez votre appareil Android. De plus, la typographie du logo Android sera harmonisée avec la police de caractères bien connue de la marque Google, mettant l’accent sur le A majuscule.