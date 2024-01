‘ChatGPT prépare un assistant pour Android’

Il semble que ChatGPT deviendra bientôt une alternative à Google Assistant sur les téléphones Android. Le code source de l’appli montre que cette fonctionnalité est en cours de préparation.

Android Authority a analysé l’appli ChatGPT pour Android, qui a été mise à jour aux environs de la Noël. Elle y a trouvé un code source suggérant que l’outil d’IA peut également être activé en tant qu’assistant par défaut. Voilà qui rendrait ChatGPT beaucoup plus accessible, alors qu’aujourd’hui, on ne peut utiliser l’outil qu’en mode mobile dans son appli ou via le site web.

Concrètement, il s’agit de ChatGPT version 1.2023.352 où Android Authority a remarqué la nouvelle fonctionnalité com.openai.voice.assistant.AssistantActivity. Celle-ci est désactivée par défaut, mais une fois activée, l’appli apparaissait comme une sorte de couche sur d’autres applis, suggérant qu’elle pouvait être activée par une commande vocale, quelle que soit l’appli dans laquelle on se trouve. Il n’était cependant pas possible d’utiliser cette fonction. Le code existant n’est pas non plus encore complet, ce qui signifie probablement que la fonctionnalité n’est pas tout à fait prête.