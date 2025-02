Amazon renonce à son Android Appstore

Amazon retire son Appstore d’Android. Son magasin de téléchargement existait depuis quatorze ans, mais dans six mois, c’en sera fini. L’appli, qui n’a jamais été disponible en Belgique, cessera alors de fonctionner.

Amazon avait lancé son Appstore en mars 2011 en tant, entre autres, que magasin de téléchargement pour applis Android sous Windows. Il avait déjà été fermé l’année dernière, mais maintenant c’est donc l’Appstore tout entier qui va disparaître. Le magasin avait été lancé par Android à un moment où le géant technologique sortait son système d’exploitation Fire basé sur Android. Fire OS a équipé, entre autres, certaines tablettes Kindle et le Fire Phone, qui n’a pas vraiment eu de succès.

A partir du 20 août, les utilisateurs n’y auront plus accès à partir d’appareils Android, et les développeurs ne pourront plus y déposer de nouvelles applis à partir de jeudi déjà, selon un développeur qui a publié un courriel d’Amazon. Le logiciel continuera d’être utilisé pour les applis d’Amazon sur ses propres appareils.