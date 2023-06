Peter Vermeylen est le nouveau CIO d’UZA

Peter Vermeylen a été nommé directeur des systèmes d’information (CIO) de l’UZA. Il succède ainsi à Reinhart Maertens, qui a récemment rejoint le groupe hospitalier ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom).

Peter Vermeylen

Peter Vermeylen, qui a pris ses fonctions au début du mois, se concentrera sur la numérisation avancée du secteur des soins de santé. « Le parcours promet d’être passionnant », a-t-il déclaré. « La numérisation progresse à vitesse grand V dans le secteur des soins de santé et offre de nombreuses possibilités pour améliorer les soins aux patients. Un développement qui nécessite une transformation majeure, et donc aussi un changement d’état d’esprit. Non seulement de la part des médecins, des prestataires de soins de santé et des patients, mais également de l’organisation IT. Il va sans dire que le service IT apporte une valeur ajoutée significative à l’ensemble du processus et qu’il devrait être beaucoup plus proche des soins », estime Vermeylen. Le CIO souhaite également utiliser les données disponibles, toujours plus nombreuses, de façon intelligente et sécurisée. Le maintien de la coopération dans la région est également une priorité.

Peter Vermeylen a obtenu un diplôme d’ingénieur civil mécanicien à la KU Leuven et a débuté sa carrière chez PwC. En 2002, il a quitté le secteur de la consultance pour occuper diverses fonctions IT. C’est en 2016 qu’il est entré dans le secteur des soins de santé et des sciences de la vie. Plus récemment, il était CIO d’Ardena, une société belge spécialisée dans l’accompagnement des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour le développement de médicaments. Vermeylen est également le président du CIOforum Belgian Business depuis janvier 2020.