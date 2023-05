Nokia livre 70 Drones-in-a-Box à Citymesh pour les services d’urgence belges

Citymesh s’associe à Nokia pour le réseau de drones SENSE. Ces appareils seront déployés sur tout le territoire belge.

L’opérateur de télécommunications travaille depuis un certain temps sur un réseau de 70 drones visant à soutenir les services d’urgence belges. À l’issue de projets pilotes menés à Courtrai (zone d’incendie Fluvia), avec Brussels Airport, Port of Antwerp-Bruges et la ville de Genk, avec le soutien du SPF Économie, Citymesh poursuit le déploiement national du réseau SENSE. Ce dernier a remporté la plus grande part lors de la distribution des aides publiques, avec 21 projects pilotes autour de la 5G. Un peu moins de 3,7 millions, sur les 20 millions d’euros, lui ont été attribués.

Nous savions déjà que le projet inclurait environ 70 drones. Nous en connaissons désormais le fournisseur. Nokia fournira sa plateforme de drones connectés à la 5G, ainsi que 70 appareils “Drone-in-a-Box” (DiaB). Cela devrait suffire à doter l’ensemble de la Belgique d’un réseau automatisé de drones 5G permettant de fournir des informations et d’aider les services d’urgence à apporter une assistance plus rapide et plus efficace en cas de catastrophe. Les 70 drones seront répartis sur 35 zones d’urgence et devraient s’avérer particulièrement utiles dans les 15 premières minutes cruciales qui suivent un appel d’urgence. Les secouristes seront ainsi informés au mieux de la situation et pourront faire de meilleurs choix avant même d’arriver sur les lieux.

“Une technologie qui sauve des vies”

Les services d’urgence belges traitent plus de deux millions d’appels chaque année. Il arrive très souvent que la police et les pompiers reçoivent des données incomplètes, ce qui nuit à l’efficacité des opérations. Grâce à la solution Nokia Drone Networks, les pilotes pourront envoyer des drones à tout moment, à partir de stations d’accueil installées dans tout le pays.

Les Drones-in-a-Box sont équipés de caméras haute définition et d’imagerie thermique avec une touche d’IA. Ils capturent des images aériennes en temps réel, détectent des panaches de fumée et cartographient les paramètres d’un incendie. Ils sont aussi capables de compter le nombre de personnes sur un site et de transmettre l’information aux centres de contrôle, avant le départ des équipes d’urgence.

Pour Hans Similon, directeur général de Citymesh Safety Drone, SENSE illustre parfaitement la façon dont la technologie peut sauver des vies. “Nokia est un partenaire qui nous fournira une connectivité sans fil fiable et une excellente solution clé en main, Drone-in-a-Box, que nous pouvons adapter à nos besoins spécifiques”, ajoute-t-il. Nokia et Citymesh n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils sont notamment responsables du réseau privé 5G dans le port de Zeebruges.