Un projet de grande usine à puces en Inde

De grandes firmes technologiques telles Apple et Samsung veulent poursuivre l’extension de la production d’appareils électroniques en Inde. Voilà ce que déclare le ministre indien en charge des technologies, Rajeev Chandrasekhar. L’Inde va concurrencer la Chine en tant qu’important pays de production technologique et aurait aussi le projet de construire une grande usine à puces.

L’Inde est aujourd’hui déjà un important producteur de smartphones d’Apple et de Samsung, mais elle entend amplifier sa production dans d’autres domaines aussi. Pour stimuler la fabrication locale d’ordinateurs portables, de tablettes et d’autres appareils encore, l’Inde libère deux milliards de dollars pour offrir des avantages fiscaux et autres stimulants financiers en faveur de firmes d’ordinateurs telles Dell et Lenovo, selon le ministre.

Attirer des fondeurs de puces

‘Nous avons connu pas mal de réussite dans le segment des smartphones et nous observons qu’Apple et Samsung montrent de l’intérêt pour poursuivre leur extension. Nous voulons à présent répéter le processus et y capitaliser’, ajoute le ministre.

Le gouvernement du premier ministre Narendra Modi est aussi occupé à attirer des fondeurs de puces en Inde. Le milliardaire indien Anil Agarwal caresse en outre le projet de construire une vaste usine à puces dans le pays, dont coût 19 milliards de dollars.