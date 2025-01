Les hausses de prix absorberont le budget IT supplémentaire 

Gartner s’attend à ce que les dépenses informatiques augmentent de près de dix pour cent cette année. Pourtant, il ne restera pratiquement plus d’argent pour des choses nouvelles.

Cette année, l’analyste de marché s’attend à une hausse des budgets IT de 9,8 pour cent. En tout, le monde dépensera cette année 5,61 billions de dollars dans la technologie de l’information. Cela concerne en grande partie les services IT (1,7 billion de dollars), les services de communication (1,4 billion de dollars) et les logiciels (1,2 billion de dollars). Même si la plus forte augmentation concernera les systèmes de centres de données, qui représenteront ‘seulement’ 405 milliards de dollars de dépenses, ils constitueront la plus nette hausse avec 23,2 pour cent et ce, après une forte augmentation l’année dernière.

Worldwide IT Spending Forecast (Millions of US Dollars)

2024 Spending 2024 Growth (%) 2025 Spending 2025 Growth (%) Data Centre Systems 329,132 39.4 405,505 23.2 Devices 734,162 6.0 810,234 10.4 Software 1,091,569 12.0 1,246,842 14.2 IT Services 1,588,121 5.6 1,731,467 9.0 Communications Services 1,371,787 2.3 1,423,746 3.8 Overall IT 5,114,771 7.7 5,617,795 9.8

Source: Gartner (January 2025)

Mais les chiffres ne disent pas tout. Gartner apporte la nuance, selon laquelle il y aura peu de place pour de nouvelles initiatives. ‘Les budgets des CIO progresseront, mais une grande partie de ces budgets disparaîtra en raison de l’augmentation des prix dans le cadre de leurs dépenses actuelles’, prévient John-David Lovelock, vicepresident analyst chez Gartner.

La croissance de plus de dix pour cent dans certaines catégories, comme les centres de données et les logiciels, sera principalement due à l’IA générative et aux mises à niveau matérielles qu’elle nécessitera, selon Gartner. Mais Lovelock prévient que ces mises à niveau n’offriront pas de fonctionnalités fondamentalement différenciantes.

Sur ce plan, Gartner prévient également que GenAI entre désormais dans ce que l’on appelle le ‘creux de la désillusion’ dans le cycle de battage médiatique de Gartner. ‘Les CIO réduiront leurs attentes à l’égard de GenAI, mais pas leurs dépenses technologiques’, déclare Lovelock. Et de faire également référence aux PC IA qui ne disposent pas encore d’une application ‘indispensable’ exploitant du matériel d’IA.

En revanche, les dépenses dans les serveurs optimisés pour l’IA seront deux fois plus importantes durant l’année en cours jusqu’à atteindre 202 milliards de dollars environ. Parallèlement, les firmes de services IT et les hyperscalers représenteront septante pour cent des dépenses informatiques. ‘D’ici 2028, les hyperscalers géreront un billion de dollars en serveurs optimisés pour l’IA’, affirme Lovelock.

Dans le même temps, il met en garde contre un oligopole sur ce marché: ‘Cela ne relèvera ni du modèle commercial traditionnel ni du marché IaaS. Les hyperscalers pivoteront pour faire partie d’un modèle de marché oligopolistique de l’IA.’