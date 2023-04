Apple aurait triplé sa production d’iPhones en Inde

Le nombre d’iPhones produits en Inde aurait triplé l’année dernière, selon les dires d’initiés à l’agence de presse Bloomberg. Ce faisant, le fabricant Apple aurait hébergé quasiment 7 pour cent de sa capacité de production dans ce pays asiatique, après avoir été précédemment surtout actif en Chine.

En 2021, la production des iPhones d’Apple en Inde était encore estimée à un pour cent seulement. Mais ces derniers mois, l’entreprise était et est du reste toujours à la recherche de possibilités d’extension en dehors de la Chine et ce, notamment suite aux tensions commerciales toujours plus fortes entre ce pays et les Etats-Unis. Entre-temps, la valeur totale des téléphones provenant d’Inde s’établirait à quelque 7 milliards de dollars.

Ces iPhones, allant du quelque peu plus ancien iPhone 11 (introduit en 2019) jusqu’au tout nouveau iPhone 14, sont produits en Inde par trois entreprises. Conjointement, celles-ci occupent 60.000 personnes environ. Le principal fournisseur d’Apple, la firme taïwanaise Foxconn, envisage lui aussi d’investir quelque 700 millions de dollars dans une usine au sud de l’Inde.

Le ministre indien du commerce avait annoncé en janvier qu’Apple envisageait d’héberger à terme dans ce pays un quart de la production d’iPhones. Il n’a cependant pas précisé quand ce projet deviendrait réalité.