2023, ‘pire année de l’histoire’ pour les ventes de PC

Pour la première fois depuis 2006, moins de 250 millions d’ordinateurs de bureau et portables ont été vendus l’année dernière. Mais le marché dans notre partie du monde se porte étonnamment bien.

Les ventes mondiales de PC ont augmenté de 0,3 pour cent (d’une année à l’autre) au quatrième trimestre de 2023, mais ont chuté de 14,8 pour cent sur l’ensemble de l’année. Voilà ce qu’affirme l’analyste de marché Gartner, sur la base de ses propres recherches. Il est question d’un total de 63,3 millions d’appareils vendus au cours des trois derniers mois, soit 241,8 millions pour l’ensemble de l’année 2023, contre 284 millions en 2022.

Cela ramène les ventes annuelles sous la barre des 250 millions d’appareils pour la première fois depuis 2006. Cette année-là, 230 millions d’exemplaires avaient été écoulés. Gartner qualifie de ce fait 2023 comme ‘la pire année de l’histoire des ventes de PC’ en raison de la forte baisse sur une base annuelle, 2023 étant également la deuxième année consécutive marquée par une baisse de plus de dix pour cent.

Stable dans la zone EMEA

Les chiffres méritent cependant d’être encadrés. C’est ainsi que le marché se porte bien mieux dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). On y a enregistré une croissance de 8,7 pour cent au quatrième trimestre, et il y a eu également une croissance d’une année sur l’autre, même si l’entreprise ne précise pas dans quelle mesure.

Alors pourquoi les choses se sont-elles si mal passées en 2023? Gartner fait à cet égard référence à deux situations. D’une part, les ventes en Asie sont en recul, principalement à cause de la piètre économie chinoise, qui pèse sur les chiffres de l’ensemble de la région et affecte particulièrement Lenovo, qui y possède son plus grand marché de vente.

Autre élément important: le marché des PC est instable depuis la pandémie du corona. En raison des confinements mondiaux, les ventes ont d’abord considérablement augmenté. Cela a été suivi par des pénuries, un manque de composants, puis un excédent. Cette inadéquation entre l’offre et la demande pèse sur les chiffres.

Gartner estime que le point le plus bas est désormais atteint. Il mentionne la zone EMEA comme une région véritablement représentative du marché actuel. ‘Le marché EMEA est représentatif de la moyenne du marché mondial avec des stocks enfin maîtrisés’, déclare Mikako Kitagawa, director analyst chez Gartner. ‘Mais cela pourrait changer en fonction de la diminution de la demande et de la capacité de stockage moindre de la chaîne d’approvisionnement, tout particulièrement avec des taux d’intérêt élevés qui rendent le stockage plus coûteux.’

Lenovo reste le numéro un

Si on considère les acteurs individuels, Lenovo reste le plus grand vendeur de PC au monde, même si l’année dernière, il a vendu 13,5 pour cent d’appareils en moins. Les pertes en pourcentage les plus importantes concernent Dell (-19,5 pour cent) et Apple (-18,4 pour cent). Pas un seul acteur ne s’est amélioré.

