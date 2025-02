Google a facilité la censure des dictatures, rapporte The Observer

Google a facilité la censure en supprimant certains contenus à la demande de régimes autocratiques comme la Russie et la Chine, rapporte le journal dominical britannique The Observer. Il s’agissait par exemple de vidéos YouTube de manifestations antigouvernementales ou de contenus critiquant des personnalités politiques et les accusant de corruption.

The Observer écrit que Google est en contact depuis 2011 avec les autorités d’environ 150 pays, qui souhaitent, par exemple, que certaines informations soient supprimées pour protéger la sécurité nationale. À côté des gouvernements démocratiques, on trouve également des dictatures ou des gouvernements accusés de violations des droits humains.

Selon The Observer, durant les quatre années précédant juin 2024, plus de 60% des demandes de retrait ont été formulées par la Russie. À la demande de ce pays, des images diffusées sur YouTube montrant des manifestants ukrainiens brûlant un drapeau russe ont été supprimées. Les contenus critiquant le président russe Vladimir Poutine auraient également été temporairement bloqués.

À la demande du ministère chinois de la Sécurité publique, Google a supprimé plus de deux cents vidéos. C’est moins que les 412 suppressions demandées, dont 346, selon les autorités chinoises, “comprennent des allégations de corruption au sein du système politique de la République populaire de Chine ou des histoires concernant de hauts fonctionnaires du gouvernement”.

Google n’a pas répondu aux questions de The Observer.