Elon Musk veut faire don du chiffre d’affaires de X lié à la guerre à Gaza

Le propriétaire de X, Elon Musk, souhaite reverser tous les revenus des ‘publicités et abonnements liés à la guerre à Gaza’ sur la plate-forme aux hôpitaux israéliens et à la Croix-Rouge à Gaza. On ignore de quels montants il s’agit.

Un utilisateur de X a demandé comment Musk pouvait être sûr que l’argent donné ne tomberait pas entre les mains du Hamas. Musk a répondu que ‘des registres seront tenus sur la manière dont l’argent sera dépensé et que cela se fera via la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge’. Mais il a également déclaré que d’éventuelles meilleures idées étaient les bienvenues.

Antisémitisme

Cette annonce intervient alors que plusieurs annonceurs majeurs ont quitté X, notamment Apple, IBM et Disney. Cela s’est produit après la publication de captures d’écran du groupe de recherche Media Matters à propos de l’antisémitisme sur X. Les images montraient des annonces portant des messages vantant les idées d’Adolf Hitler et du Troisième Reich.

X a poursuivi Media Matters plus tôt cette semaine pour ‘une attaque malveillante contre l’entreprise’. Dans la plainte contre Media Matters, la plate-forme de médias sociaux affirme qu’il s’agissait d’images modifiées, ne constituant pas une représentation réaliste de ce que les utilisateurs voyaient sur X.