L’UE compte le plus de diplômés en informatique quantique

L’Europe est l’une des zones les plus avancées en informatique quantique, du moins en termes de talents. Voilà ce qui ressort d’un nouveau rapport de la firme de consultance McKinsey.

Dans son rapport Quantum Technology Monitor, le consultant passe en revue les investissements et les possibilités futures des ordinateurs quantiques. Les startups spécialisées dans cette technologie ont réussi en 2022 à s’attirer quelque 2,35 milliards de dollars d’investissement, en hausse en comparaison avec l’année antérieure. Le secteur est en outre en train d’enregistrer des progrès grâce à des percées technologiques, notamment en matière d’intrication quantique (‘quantum entanglement’) et d’extrapolation des qubits. Dans sa boule de cristal, McKinsey voit la valeur de l’informatique quantique atteindre 1,3 billion de dollars à l’horizon 2035.

Mais pour y arriver, le secteur a donc besoin de personnel et sur ce plan, l’Europe semble avoir une longueur d’avance. Même s’il connaît une pénurie de personnel formé, comme du reste un peu partout dans l’IT, c’est dans l’UE qu’on trouve le plus de gens issus de formations pertinentes, dont la biochimie, la chimie, l’électronique, les mathématiques et la physique. En 2020 dans l’UE, 303 personnes par million d’habitants ont obtenu leur diplôme de fin d’études dans ces branches, contre par exemple 217 en Grande-Bretagne, 136 aux Etats-Unis et 41 en Chine.