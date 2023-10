Les Pays-Bas autorisés à mettre plus aisément sur écoute le trafic internet

La Chambre des représentants néerlandaise adapte une loi spécifique, afin de permettre aux services de renseignement des Pays-Bas de faciliter la mise sur écoute sans devoir demander une autorisation préalable.

L’extension de la loi a été approuvée, de sorte que les services AIVD et MIVD néerlandais ne soient désormais plus tenus de solliciter une autorisation préalable. Il convient cependant d’évaluer pendant et après l’action si les règles ont été respectées, selon Nu.nl. La nouvelle mouture de la loi doit toutefois encore être adoptée par le Sénat avant d’être définitivement approuvée.

La loi a comme objectif de mieux repousser les attaques étrangères, mais elle permettra également de mettre les câbles internet sur écoute et de stocker les données ainsi obtenues pour une enquête ultérieure. Cela se fera également plus souvent avec l’IA à l’avenir.

Nu.nl fait référence à une déclaration du ministre de l’intérieur sortant Hugo de Jonge, qui affirme que les services de renseignement néerlandais ne reçoivent souvent pas d’autorisation, ce qui signifie que la loi qui le permettra (après autorisation) sera de peu d’utilité, mais s’avèrera quand même nécessaire pour mieux protéger le pays contre les cyberattaques.