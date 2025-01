Les États-Unis renforcent les contrôles aux exportations de puces IA

Le gouvernement de Joe Biden a présenté de nouvelles règles sur l’exportation des technologies d’intelligence artificielle (IA) pour empêcher ses adversaires d’avoir accès aux dernières innovations, une décision critiquée par la Chine et les industriels américains concernés.

“Les États-Unis sont aujourd’hui les premiers au monde en matière d’IA, qu’il s’agisse du développement de l’IA ou de la conception de puces spécialisées dans l’IA, et il est essentiel qu’ils le restent”, a déclaré Gina Raimondo, la ministre du Commerce, lors d’un briefing à la presse.

En octobre 2023, elle avait dévoilé des restrictions à l’exportation des puces les plus performantes vers la Chine, notamment les composants utilisés pour l’IA, pour empêcher leur utilisation par Pékin à des fins militaires.

Washington veut imposer de nouvelles autorisations à obtenir pour les exportations et les transferts de puces informatiques sophistiquées, dans une liste de pays élargie, et renforcer les contrôles sur la diffusion des paramètres des modèles d’IA générative les plus perfectionnés.

Et les centres de données IA, qui contiennent les serveurs informatiques nécessaires pour faire fonctionner les modèles les plus avancés, devront respecter des conditions de sécurité renforcées pour avoir le droit d’importer des composants de pointe. La Chine a dénoncé lundi ces nouvelles règles comme une “violation flagrante” des règles du commerce international.

Cette annonce “est un nouvel exemple de la généralisation du concept de sécurité nationale et de l’abus du contrôle des exportations et une violation flagrante des règles commerciales internationales”, a réagi le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Le nouveau règlement n’entrera en vigueur que dans 120 jours, “pour laisser le temps à la nouvelle administration” de faire des changements si elle le souhaite, a précisé Gina Raimondo. Donald Trump sera de nouveau officiellement au pouvoir le 20 janvier. Pendant son premier mandat, il a mis une forte pression sur la Chine avec des tarifs douaniers élevés.

Il arrive cette fois-ci aux commandes avec le soutien affiché de nombreuses entreprises de la Silicon Valley, soucieuses de pouvoir exporter leurs technologies.

“Nous sommes profondément déçus qu’un changement de politique d’une telle ampleur sorte quelques jours avant la transition présidentielle”, a déclaré lundi John Neuffer, le directeur général d’une association qui représente l’industrie des semi-conducteurs. Les mesures pourraient causer “des dommages durables à l’économie américaine et à la compétitivité mondiale” en cédant des marchés clés à des rivaux, a-t-il ajouté.